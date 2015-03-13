Sport Life підтримує танцювальне майбутнє України - «Tavria Dance Festival»

У ці вихідні, 6-8 березня, у Херсоні на території ТРЦ «Фабрика» пройшов танцювальний чемпіонат «Tavria Dance Festival» за підтримки мережі фітнес-клубів Sport Life.

«Tavria Dance Festival» - найбільші змагання зі спортивних бальних танців на півдні України, яким був наданий офіційний титул World Trophy WDC AL. Чемпіонат у цьому році проходив уже вдруге та зібрав понад 800 пар із різних областей України. Sport Life виступив партнером турніру «Tavria Dance Festival» - феєричного танцювального заходи. «Провести чемпіонат міжнародного рівня у такий важкий час – це завдання не з легких. Але ми радіємо, що наша компанія змогла взяти участь в організації такого масштабного танцювального заходу», - заявив представник мережі фітнес-клубів Sport Life.

За словами багаторазових чемпіонів України, топ-пари - Антона Нестерка та Дар'ї Марющенко, змагання пройшли на найвищому рівні: починаючи від організаційних питань закінчуючи живим музичним супроводом. «Спортивні танці – це видовищний вид спорту, який вимагає створення певних умов: звук, світло та інше. Так, це все дорого, але без цього не вийде подарувати емоційний максимум ні глядачеві, ні танцюристу», - організатор «Tavria Dance Festival» Сергій Францен. Компанія Sport Life у свою чергу наповнила призовий фонд чемпіонату «Tavria Dance Festival». Усі пари-переможці отримали абонементи у фітнес-клуби мережі Sport Life!

«Культивувати здоровий спосіб життя та спорт в Україні - це одне з пріоритетних завдання Sport Life. Якщо ми можемо надати допомогу у проведенні заходу, то обов'язково допомагаємо: надаємо локації, вирішуємо організаційні питання, підтримуємо медійно. Неважливо, чи це будуть змагання всеукраїнського формату, як «Tavria Dance Festival» , або районний футбольний чемпіонат», - коментує керівництво компанії. Sport Life не просто розширює та доповнює спортивну інфраструктуру міста, а й надає партнерську підтримку усім заходам, які пов'язані зі спортом, красою та здоров'ям.

Sport Life на сьогодні – це 39 фітнес-клубів по всій Україні. І це ще не межа – у планах компанії розвинути мережу до 65 клубів. У фазі активного будівництва знаходяться два нових фітнес-клуби у Харкові та Одесі. Нагадаємо, що у минулому році, незважаючи на складну ситуацію у країні, Sport Life відкрив 8 нових повноформатних фітнес-клубів.

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