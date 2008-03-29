Відкриється морська туристична лінія Одеса - острів Зміїний

До кінця травня завершиться будівництво портопункта на острові Зміїний, після чого розпочнуться регулярні пасажирські рейси судів по морській лінії Одеса - Зміїний. Про це заявив в ході зустрічі з журналістами голова Одеської обласної державної адміністрації Микола СЕРДЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «клас теплоходів залежатиме від кількості пасажирів, охочих відвідати острівне селище Білий Кілійського району». Що ж до вантажоперевезень, то їх забезпечуватимуть судна технічного флоту і судна державного підприємства «Дельта-лоцман», про що досягнуто попередньої домовленості.

Досі, нагадав М.СЕРДЮК, морське повідомлення з островом Зміїний забезпечувалося вантажопасажирським судном «Ластівка», яке базується в придунайському місті Вилкове.

У відділі зв`язків із ЗМІ облдержадміністрації журналістам також повідомили, що керівництво Міністерства транспорту і зв`язку України, на жаль, заважає створити на Зміїному філію Одеського археологічного музею. Музей планувалося розмістити в житловій будівлі готельного типу маякового комплексу, яке належить підприємству «Держгідрографія», що підпорядковується транспортному відомству. Проте, всупереч згоді керівництва цього держпідприємства, міністерство до цих пір не дає своєї згоди на передачу об`єкту в розпорядження облдержадміністрації, що гальмує реалізацію проекту.

Тим часом, в обласному бюджеті-2008 на організацію «зміїного» філіалу Одеського археологічного музею передбачені асигнування в об`ємі 200 тис. грн.