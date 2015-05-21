А Sport Life підготує до пляжного сезону всього за 9 гривень на день!!!

Почни сьогодні! Прямо зараз!

Підготувати тіло до пляжного сезону за 10 днів можливо тільки у фітнес-клубі Sport Life! Адже тільки у нас для вас – 1 000 та 1 одна можливість змінити не тільки тіло, але й стиль життя!

Любите плавати? – Гайда у будь-який із 80 ультрасучасних басейнів. Безліміт на доріжках, нон-стоп аквафітнес та мільйон можливостей змінитись. Досвідчені тренери не дадуть вам розслабитись – вони зроблять з вас «цукерочку» навіть за такий короткий час, адже вода й професіоналізм здатні творити дива!

До вподоби тягати залізо, качати прес та займатись на крадіотренажерах? – Чекаємо на вас у будь-якому зі 120 тренажерних залів. Необмежена кількість підходів на професійних тренажерах, 1 200 привітних тренерів та тисячі дисків, гантель та гир!

Подобається тренуватись у веселій та дружній компанії, обожнюєте танці та йогу? – Тоді 350 видів групових програм просто створені для вас! Мегапопулярний Cross-training, високоінтенсивний функціональний тренінг на петлях TRX, ефективний сайкл, пілатес та запальна Zumba. Плюс модний та шалено цікавий сквош!

У фітнес-клубі Sport Life необхідно не тільки старанно працювати над собою, але й дозволити собі розслабитись у SPA: парні та лазні, салони краси та масажні кабінети – й усе це без обмеження часу та всього за 9 гривень на день!

Ми не забули й про ваших діток! Поки ви будете відточувати форми та прагнути до гармонії душі й тіла, малюки будуть проводити час у відмінній компанії здоров'я та спорту! В усіх 30 унікальних дитячих фітнес-академіях: фітнес-тренування у студіях та басейнах, єдиноборства, TRX, танці, сайкл, розвиваючі заняття та уроки handmade!

Поспішайте!!! Залишилось зовсім мало часу й не так багато акційних абонементів!

Почни сьогодні! Прямо зараз!!!

http://www.sportlife.ua

(044) 222 4 222

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