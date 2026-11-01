Трамп чітко сказав, чи запросить Зеленского на саміт G20 у Маямі

Раніше США запросили Путіна на цей саміт.

Президент України Володимир Зеленський може отримати запрошення від Дональда Трампа на саміт G20 у Майамі. Про це Трамп заявив у коментарі ЗМІ, підкресливши, що не бачить у цьому проблеми.

Так, журналісти запитали, чи запросить Трамп Зеленського на саміт G20, на фоні того, що російський диктатор Володимир Путін отримав таке запрошення. На це Трамп відповів чітко і ствердно.

"Так, я б із задоволенням. Без проблем", - сказав він.

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Держсекретар США Марко Рубіо раніше зазначив, що не виключає можливості запрошення президентом Трампом президента України Володимира Зеленського – особливо "якщо його участь може призвести до позитивних результатів".

Коли зустрінуться Трамп і Путін

Раніше президент США Дональд Трамп запросив російського диктатора Володимира Путіна взяти участь у саміті лідерів країн "Групи двадцяти" (G20), який заплановано на 14–15 грудня 2026 року в Маямі. У Кремлі підтвердили отримання запрошення від американської сторони, позитивно відреагували на нього та заявили, що визначатимуться щодо участі Путіна, опрацьовуючи питання дипломатичними каналами.

Рубіо зазначав, що зустріч Трампа та Путіна може відбутися раніше - під час саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який заплановано на 18–19 листопада в Китаї.

За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, можливість візиту кремлівського диктатора на грудневий саміт G20 у Маямі залежить від результатів зустрічі лідерів Китаю, РФ та США на саміті АТЕС у листопаді в Китаї.

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