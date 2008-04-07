Присяжні назвали винних у загибелі принцеси Діани

Причиною загибелі принцеси Діани та її друга Доді аль-Файеда в автокатастрофі в Парижі 31 серпня 1997 року стали протизаконні дії журналістів таблоїдних видань, що переслідували їхню машину, і водія принцеси Анрі Поля.

Такого вердикту дійшли присяжні засідателі за підсумками слухань, що тривали в лондонському королівському суді майже півроку.

Присяжні винесли два окремі вердикти - один у справі про загибель принцеси, другий - у справі про загибель її друга. Процесуально справи про загибель Діани і Доді аль-Файеда розглядалися окремо, хоча слухання по них були спільними.

Першим присяжні винесли вердикт щодо Доді аль-Файєда, а за кілька хвилин такий же вердикт стосовно принцеси.

Розпочаті у січні 2004 року слухання з встановлення обставин смерті Діани і Доді аль-Файєда були відкладені на час розслідування обставин автокатастрофи в Парижі.

Слухання поновилися 2 жовтня минулого року в королівському суді Лондона під головуванням судді Скотта БЕЙКЕРА.

Журі присяжних вислухало свідчення більш ніж 250 свідків з восьми країн.

Існувало п`ять можливих варіантів вердикту: присяжні могли дійти висновку, що причиною загибелі принцеси Діани стали злочинні дії водія, злочинні дії папарацці, що переслідували машину принцеси, злочинні дії папарацці і водія одночасно або трагічна випадковість.

Останнім варіантом міг стати так званий відкритий вердикт - його присяжні могли винести в тому випадку, якщо б дійшли висновку, що жодна з версій причин автокатастрофи в Парижі не має достатніх доказів.