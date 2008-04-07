Водій повісився на місці аварії на трасі Петербург-Київ

У Псковській області в результаті ДТП постраждали семеро осіб.

ДТП сталося 6 квітня, близько 17.30, на 358-му кілометрі шосе Петербург-Київ. 32-річний водій автомашини ВАЗ 21113 виїхав на смугу зустрічного руху і скоїв лобове зіткнення з автомашиною Hyundai.

В результаті постраждали водій і четверо пасажирів Hyundai, а також два пасажири ВАЗа, зокрема п`ятирічна дівчинка. Усі вони госпіталізовані. «Водій ВАЗа після ДТП від`їхав на 15 метрів і наклав на себе руки, повісившись у лісі», - зазначив співрозмовник в УВС.

За попередньою версією, водій і пасажири ВАЗ 21113 були в стані сильного алкогольного сп`яніння.

Фонтанка.ру