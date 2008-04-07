Водій повісився на місці аварії на трасі Петербург-Київ
21:00, 07 квітня 2008Разное
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...крім нього, ніхто не загинув
У Псковській області в результаті ДТП постраждали семеро осіб.
ДТП сталося 6 квітня, близько 17.30, на 358-му кілометрі шосе Петербург-Київ. 32-річний водій автомашини ВАЗ 21113 виїхав на смугу зустрічного руху і скоїв лобове зіткнення з автомашиною Hyundai.
В результаті постраждали водій і четверо пасажирів Hyundai, а також два пасажири ВАЗа, зокрема п`ятирічна дівчинка. Усі вони госпіталізовані. «Водій ВАЗа після ДТП від`їхав на 15 метрів і наклав на себе руки, повісившись у лісі», - зазначив співрозмовник в УВС.
За попередньою версією, водій і пасажири ВАЗ 21113 були в стані сильного алкогольного сп`яніння.
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