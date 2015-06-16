Оплата комунальних послуг з EasyPay дешевше

10:35, 16 червня 2015
Разное
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10% від суми повертають на електронний гаманець зареєстрованого користувача.

Платіжний сервіс EasyPay - лідер з прийому online-платежів за товари та послуги від українських споживачів, проводить антикризову акцію для тих, хто хоче сплатити комунальні послуги дешевше. Тільки з 15 по 26 червня кожен може здійснити перший платіж за комунальні послуги на сайті easypay.ua зі знижкою 10%. 10% від суми платежу за комунальні послуги будуть повернені на електронний гаманець зареєстрованого користувача EasyPay.

З електронного гаманця можна оплатити мобільний зв'язок, послуги інтернет-провайдерів та більш ніж 950 інших послуг. Для участі достатньо зареєструватися в системі та сплатити комунальний рахунок за допомогою банківської картки. Оплата комунальних послуг он-лайн значно зручніше, швидше та безпечніше. Вам не потрібно йти у відділення банку, стояти в черзі та заповнювати паперові квитанції.

Також сервіс EasyPay надає зручні грошові перекази з картки на картку онлайн. Перекази доступні для банківських карток всіх українських банків. Для переказу грошей необхідно знати лише номер картки отримувача.

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