Відповіді на тести з української мови і літератури оприлюднять в Інтернеті

Тестові завдання з української мови та літератури, правильні відповіді на них та посилання на відповіді параграфи у підручниках будуть офіційно обнародувані в Інтернеті 22 квітня протягом кількох годин після завершення тестування.

Як повідомили УНІАН в Інформаційному центрі незалежного оцінювання, про це поінформувала начальник відділу зовнішніх зв’язків Українського центру оцінювання якості освіти Валентина ТКАЧЕНКО.

"Тестові запитання є таємницею лише до моменту завершення тестування. Як тільки всі конверти з відповідями залишать пункти тестування, ми будемо готові оприлюднити як тести, так і вірні відповіді на них, аби учасники зовнішнього оцінювання могли бодай приблизно спрогнозувати свій результат", - заявила В.ТКАЧЕНКО.

За її словами, така публікація тестів відбуватиметься не лише 22 квітня, а й після тестування, яких у 2008 році буде одинадцять. Всі тести будуть оприлюднюватися на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти – www.testportal.com.ua.

"Ми сподіваємося, публікація офіційних тестів покладе край закидам про невідповідність тестів шкільній програмі. Кожен зможе переконатися, що завдання не виходять за її межі", - додала представниця УЦОЯО.

Як повідомлялося, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться в усіх регіонах України з 22 квітня по 4 червня 2008 р. До участі в ній зареєструвалося 512 тис. 473 особи.