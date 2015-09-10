10 вересня (четвер) 2015 року о 12:00

в Інституті Горшеніна

відбудеться презентація результатів

соціологічного дослідження «Україна очима дітей»

«Чи вірять наші діти в світле майбутнє України?»

Дослідження проведено в липні-серпні 2015 року Інститутом Горшеніна спільно з МДЦ "Артек-Буковель". У дослідженні взяли участь 1240 школярів 4-11 класів з усіх областей України.

В ході дослідження діти відповіли на такі питання:

1. Чи віриш ти в те, що в Україні відбудуться зміни на краще?

2. Чи тобі подобається, як працюють українські політики?

3. Як би ти оцінив нинішні відносини між Україною і Росією?

4. Як ти вважаєш, чи захищені права дітей в Україні?

5. Як ти вважаєш, чи мають право батьки карати тебе фізично?

6. Чи мають батьки право вивчати твоє особисте листування, особисті речі або вміст твоїх кишень?

В презентації та обговоренні результатів дослідження візьмуть участь:

1. МАРИНА ТКАЧЕНКО, експерт у сфері соціального проектування

2. ЛЮБОВ ІВАНОВА, директор з розвитку дитячого табору «Артек-Буковель»

3. ЛЮДМИЛА ЧЕТВЕРТУХИНА, експерт департаменту соціології Інституту Горшеніна

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62 Згадка в новинах про даному заході про організатора дискусії – Інституті Горшеніна – обов'язково.

АДРЕСА ІНСТИТУТУ ГОРШЕНІНА: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка)