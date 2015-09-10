Презентація результатів соціологічного дослідження "Україна очима дітей"
10 вересня (четвер) 2015 року о 12:00
в Інституті Горшеніна
відбудеться презентація результатів
соціологічного дослідження «Україна очима дітей»
«Чи вірять наші діти в світле майбутнє України?»
Дослідження проведено в липні-серпні 2015 року Інститутом Горшеніна спільно з МДЦ "Артек-Буковель". У дослідженні взяли участь 1240 школярів 4-11 класів з усіх областей України.
В ході дослідження діти відповіли на такі питання:
1. Чи віриш ти в те, що в Україні відбудуться зміни на краще?
2. Чи тобі подобається, як працюють українські політики?
3. Як би ти оцінив нинішні відносини між Україною і Росією?
4. Як ти вважаєш, чи захищені права дітей в Україні?
5. Як ти вважаєш, чи мають право батьки карати тебе фізично?
6. Чи мають батьки право вивчати твоє особисте листування, особисті речі або вміст твоїх кишень?
В презентації та обговоренні результатів дослідження візьмуть участь:
1. МАРИНА ТКАЧЕНКО, експерт у сфері соціального проектування
2. ЛЮБОВ ІВАНОВА, директор з розвитку дитячого табору «Артек-Буковель»
3. ЛЮДМИЛА ЧЕТВЕРТУХИНА, експерт департаменту соціології Інституту Горшеніна
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62 Згадка в новинах про даному заході про організатора дискусії – Інституті Горшеніна – обов'язково.
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