Папа Римський привітав православних і запропонував звернутися до Мадонни

Папа Римський Бенедикт ХVI привітав сьогодні православний мир, який відзначає Великдень за Юліанським календарем, зі світлим святом Воскресіння Христового.

Як повідомляє NEWSru, виступаючи з традиційною недільною проповіддю "Цариця Небесна" з вікна свого робочого кабінету, що виходить на заповнену паломниками ватиканську площу Святого Петра, понтифік побажав братам-християнам Сходу миру і процвітання їх народів. Він попросив Господа послати на них своє благословення і звернувся до Богоматері з побажанням швидкого духовного єднання всіх чад християнської Церкви.

"Запрошую всіх приєднатися до мого звернення до Мадонни, щоб дорога діалогу і співпраці якнайскоріше зближувала всіх послідовників учення Христова на благо надіям людства", - сказав глава Римсько-католицької церкви.