Папа Римський привітав православних і запропонував звернутися до Мадонни
Понтифік просить благословення для братів зі Сходу
Папа Римський Бенедикт ХVI привітав сьогодні православний мир, який відзначає Великдень за Юліанським календарем, зі світлим святом Воскресіння Христового.
Як повідомляє NEWSru, виступаючи з традиційною недільною проповіддю "Цариця Небесна" з вікна свого робочого кабінету, що виходить на заповнену паломниками ватиканську площу Святого Петра, понтифік побажав братам-християнам Сходу миру і процвітання їх народів. Він попросив Господа послати на них своє благословення і звернувся до Богоматері з побажанням швидкого духовного єднання всіх чад християнської Церкви.
"Запрошую всіх приєднатися до мого звернення до Мадонни, щоб дорога діалогу і співпраці якнайскоріше зближувала всіх послідовників учення Христова на благо надіям людства", - сказав глава Римсько-католицької церкви.