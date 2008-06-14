Випущено монету "Чингиз-хан" (фото)

Національний банк Казахстану випустив монету "Чингиз-хан" у серії "Великі полководці".

На реверсі монети зображений Чингиз-хан верхи на коні поперед війська. Кожна з монет виготовлена з срібла 925-ої проби, її маса - 31,1 грама. Номінал монети 100 тенге (на 17 червня, за курсом Нацбанку України, 100 тенге відповідають 4,02 грн.).

Всього з 31 травня було випущено в обіг 13 тисяч таких монет.

Лента.ру