Випущено монету "Чингиз-хан" (фото)
05:20, 14 червня 2008Разное
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Нацбанк Казахстану поповнив серію "Великі полководці"
Національний банк Казахстану випустив монету "Чингиз-хан" у серії "Великі полководці".
На реверсі монети зображений Чингиз-хан верхи на коні поперед війська. Кожна з монет виготовлена з срібла 925-ої проби, її маса - 31,1 грама. Номінал монети 100 тенге (на 17 червня, за курсом Нацбанку України, 100 тенге відповідають 4,02 грн.).
Всього з 31 травня було випущено в обіг 13 тисяч таких монет.
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