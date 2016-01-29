Виставка "ОСВІТНІЙ WEEKEND" за участі 30 шкіл Великобританії, США, Канади, Швейцарії

Освітнє агентство DEC education запрошує журналістів на виставку, присвячену міжнародній середній освіті за кордоном: «ОСВІТНІЙ WEEKEND. Приватні школи за кордоном», яка відбудеться 29-30 січня у DEC place (бул. Лесі Українки, 23б). Представники 30 приватних шкіл, коледжів, підготовчих центрів Великобританії, США, Канади, Швейцарії розкажуть про особливості та переваги середньої освіти в цих країнах. Серед експертів – спікери рейтингових навчальних закладів: Queen Ethelburga's College, Taunton School International, Box Hill School та інших.

29 січня з 15:00 до 17:45 в рамках заходу пройдуть три відкриті круглі столи, присвячені навчанню українців у Великобританії, США і Канаді, а також Швейцарії. Будуть висвітлені такі питання: переваги освіти у кожній з країн, адаптація дитини на початку навчання, участь батьків у процесі навчання, навички/додаткові знання, які важливо розвивати дітям на батьківщині, щоб бути успішним у навчанні за кордоном, тренди за спеціалізаціями, що є зараз і будуть в найближчі кілька років.

30 січня з 11:00 до 16:00 виставка продовжиться у форматі індивідуальних спілкувань з представниками приватних шкіл і підготовчих центрів.

Запрошуємо журналістів до івент-простору DEC place за адресою: бул. Лесі Українки, 23б.

Детальна програма за посиланням: http://dec-edu.com/sea-2016/.

Акредитація на захід:

Санкевич Олена, керівник відділу маркетингу DEC education.

(067) 760-80-33 .

Elena.Sankevich@dec.ua