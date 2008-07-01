28 червня на території приватного сектору у Дніпровському районі Києва стався викид хлору.

Як повідомляє інтернет-портал Пожежно-рятувальної служби (ПРС) столиці, надзвичайна ситуація сталася на території приватної садиби за адресою провулок Остерський, 1, де місцевий приватний підприємець організував прийом металобрухту. Йому було здано 5 металевих 200-літрових балонів з-під хлору. Викид речовини відбувся під час відрізання крану на балоні.

Унаслідок події поблизу садиби листя на деревах і трава одразу почорніли і стали сухими.

Осадити хлорні пари вдалося через дві години, коли територія була оброблена розпиленими струменями води.

За інформацією ПРС, в результаті викидів хлору ніхто з людей не постраждав. За висновками фахівців, забруднення навколишнього середовища немає.