У Киеві на підприємстві один за одним вибухали балони

Унаслідок вибуху балону на підприємстві «Укрвторчермет» у Києві, за адресою вул. Каунаська, 27 ( Дніпровський район), двоє осіб загинули на місці події (працівники цього підприємства, 1982 і 1986 років народження), ще п’ятеро з травмами різного ступеня тяжкості були доставлені до лікарні, один із постраждалих залишився без обох ніг.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Києві, повідомлення про інцидент надійшло о 10.26 до ГУ МНС у столиці.

Наразі відомо, що вибухнув один кисневий балон (40 літрів) при проведенні газорізальних робіт (проводилися планові ремонтні роботи гідравлічних прес-ножиць в цеху №3 цього підприємства). Цей вибух призвів до вибуху ще двох таких самих балонів. Ще п’ять балонів розлетілися на відстань до 50 метрів, однак не вибухнули.

Остаточні причини вибуху і деталі інциденту з’ясовують фахівці на місці події.