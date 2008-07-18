На Балтиці поставили пам'ятник шпротам (фото)

У місті Мамоновому Калінінградської області встановлений пам`ятник шпротам. Він являє собою постановлену на столик мідну консервну банку, з якої виплигують шпроти, причому одна з них - у короні.

За словами глави муніципальної утворення Олега Шлика, який був ініціатором пам`ятника, така пам`ятка допоможе привабити в місто туристів, а також символізує високу якість російської рибної продукції. Шлик зазначив, що в місті з 1949 року діє рибоконсервний комбінат, а тому Мамонове можна вважати батьківщиною російських шпротів, передає РІА Новости.

Вперше з ініціативою пам`ятника шпротам градоначальник виступив два роки тому. Тоді передбачалося, що консервна банка буде з бронзи, а її діаметр становитиме півтора метри. Збоку банки мав бути напис "виготовлено в Росії, на Мамоновському рибоконсервному комбінаті", що, на думку Шлика, розвінчувало б стереотип, ніби головним виробником шпротів є Латвія.

Вартість пам`ятника - 500 тисяч рублів.

Мамонове розташоване поряд з узбережжям Калінінградської затоки Балтійського моря, приблизно за 50 кілометрах від Калінінграда поряд з польським кордоном. До 1947 року місто мало німецьку назву Хайлігенбайль.