Вночі у київському метро загинули двоє людей
08:06, 23 липня 2008Разное
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Рух потягів відбувається у штатному режимі
Сьогодні о 3.40 на станції "Палац спорту" Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену у вентиляційній шахті під час проведення планових робіт з демонтажу шумоізоляційної перемички вентиляційного двигуна сталося обрушення частини перемички.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок цього загинули 2 працівника СП "Служба тунельних споруд та будівель", тіла яких вилучені з-під уламків.
Рух потягів здійснюється у штатному режимі.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в м. Києві.
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