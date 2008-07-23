Вночі у київському метро загинули двоє людей

Сьогодні о 3.40 на станції "Палац спорту" Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену у вентиляційній шахті під час проведення планових робіт з демонтажу шумоізоляційної перемички вентиляційного двигуна сталося обрушення частини перемички.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок цього загинули 2 працівника СП "Служба тунельних споруд та будівель", тіла яких вилучені з-під уламків.

Рух потягів здійснюється у штатному режимі.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в м. Києві.