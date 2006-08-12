В Австрії заснув за кермом водій мікроавтобуса з України

21:26, 12 серпня 2006
Разное
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Три жінки дістали серйозні поранення

В Австрії в результаті аварії мікроавтобуса з України шестеро з вісьмох людей, що були в ньому, дістали поранення, троє з них - серйозні.

Як повідомила поліція землі Карінтія, ДТП сталося в суботу неподалік міста Віллах. З невідомої наразі причині автобус вилетів з траси і врізався у велике дерево.

Поліція вважає, що аварія стала результатом "секундного сну водія". Сам водій не постраждав. Усі пасажири автобуса були жінки.

РІА "Новини"

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