В Австрії заснув за кермом водій мікроавтобуса з України
21:26, 12 серпня 2006Разное
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Три жінки дістали серйозні поранення
В Австрії в результаті аварії мікроавтобуса з України шестеро з вісьмох людей, що були в ньому, дістали поранення, троє з них - серйозні.
Як повідомила поліція землі Карінтія, ДТП сталося в суботу неподалік міста Віллах. З невідомої наразі причині автобус вилетів з траси і врізався у велике дерево.
Поліція вважає, що аварія стала результатом "секундного сну водія". Сам водій не постраждав. Усі пасажири автобуса були жінки.
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