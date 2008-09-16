Держпрограма розвитку автопрому розрахована до 2015 року
Проект приготувало профільне міністерство
Міністерство промислової політики підготувало проект державної програми розвитку автомобільної промисловості України та регуляції ринку автомобілів на період до 2015 року.
Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, програму було схвалено у п`ятницю, 12 вересня, на виїзному засіданні науково-технічної ради Мінпромполітики під головуванням міністра Володимира НОВИЦЬКОГО.
За словами В.НОВИЦЬКОГО, мета програми - збереження й розвиток вітчизняної автомобільної промисловості, забезпечення вдосконалення господарсько-правових відносин на автомобільному ринку України, розвиток вітчизняної автомобільної промисловості, забезпечення її інтеграції в світове автомобілебудування, зростання обсягів продукції автомобілебудівного комплексу й прибуткової частини бюджетів усіх рівнів, збереження та підвищення ефективності виробництва в умовах СОТ і зони вільної торгівлі з Євросоюзом.
«Зараз стоїть завдання пошуку нових шляхів і форм підтримки вітчизняного автомобілебудування, які б не суперечили вимогам ЄС і СОТ», - сказав міністр.
Згідно з повідомленням, реалізація Програми дозволить сформувати сучасне, інтегроване в світову автомобільну промисловість вітчизняне автомобілебудування, здатне забезпечити 3,6% загального обсягу ВВП і 2,8% загального обсягу бюджетних надходжень. До того ж планується збільшити експорт автотранспортної техніки до 20% загального обсягу виробництва разом зі збільшенням нових робочих місць на 20 тис. працівників, наростити продуктивність праці в 22,6 раза й середню заробітну плату в 19,2 раза щодо рівня 2000 року. Фахівці переконані, що Програма допоможе забезпечити розширення повномасштабного виробництва з доведенням його до 800 тис. легкових автомобілів, 54 тис. вантажних і 18 тис. автобусів.