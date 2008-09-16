Держпрограма розвитку автопрому розрахована до 2015 року

Міністерство промислової політики підготувало проект державної програми розвитку автомобільної промисловості України та регуляції ринку автомобілів на період до 2015 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, програму було схвалено у п`ятницю, 12 вересня, на виїзному засіданні науково-технічної ради Мінпромполітики під головуванням міністра Володимира НОВИЦЬКОГО.

За словами В.НОВИЦЬКОГО, мета програми - збереження й розвиток вітчизняної автомобільної промисловості, забезпечення вдосконалення господарсько-правових відносин на автомобільному ринку України, розвиток вітчизняної автомобільної промисловості, забезпечення її інтеграції в світове автомобілебудування, зростання обсягів продукції автомобілебудівного комплексу й прибуткової частини бюджетів усіх рівнів, збереження та підвищення ефективності виробництва в умовах СОТ і зони вільної торгівлі з Євросоюзом.

«Зараз стоїть завдання пошуку нових шляхів і форм підтримки вітчизняного автомобілебудування, які б не суперечили вимогам ЄС і СОТ», - сказав міністр.

Згідно з повідомленням, реалізація Програми дозволить сформувати сучасне, інтегроване в світову автомобільну промисловість вітчизняне автомобілебудування, здатне забезпечити 3,6% загального обсягу ВВП і 2,8% загального обсягу бюджетних надходжень. До того ж планується збільшити експорт автотранспортної техніки до 20% загального обсягу виробництва разом зі збільшенням нових робочих місць на 20 тис. працівників, наростити продуктивність праці в 22,6 раза й середню заробітну плату в 19,2 раза щодо рівня 2000 року. Фахівці переконані, що Програма допоможе забезпечити розширення повномасштабного виробництва з доведенням його до 800 тис. легкових автомобілів, 54 тис. вантажних і 18 тис. автобусів.