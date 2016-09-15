Круглий стіл "Яким буде державний бюджет-2017"
15 вересня (четвер) 2016 года об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл “ЯКИМ БУДЕ ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ-2017”
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна
Питання до обговорення:
Як виконується бюджет-2016 року, які основні джерела надходжень?
Особливості формування державного бюджету на 2017 рік
Які потреби України є найнагальнішими і вимагають першочергового фінансування?
Який грошовий потенціал має Україна і наскільки це відповідає її потребам?
Україна та МВФ. Скільки Україна потребує коштів іноземних донорів? На що ми можемо розраховувати? Чого вимагають іноземні партнери?
Учасники круглого столу:
1. Іван Крулько, народний депутат України (ВО «Батьківщина»), член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету
2. Олег Устенко, виконавчий директор Фонду Блейзера
3. Марія Репко, заступник директора Центру економічної стратегії
4. Костянтин Іщейкін , народний депутат України (Блок Петра Порошенка), член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.
Модератор круглого столу: Андрій Яніцький, редактор економічного відділу LB.ua
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62
Згадування про організатора дискусії – Інститут Горшеніна – в новинах про цей захід є обов'язковим.
Адреса Інституту Горшеніна: м Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка)