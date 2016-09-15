Круглий стіл "Яким буде державний бюджет-2017"

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна

Питання до обговорення:

Як виконується бюджет-2016 року, які основні джерела надходжень?

Особливості формування державного бюджету на 2017 рік

Які потреби України є найнагальнішими і вимагають першочергового фінансування?

Який грошовий потенціал має Україна і наскільки це відповідає її потребам?

Україна та МВФ. Скільки Україна потребує коштів іноземних донорів? На що ми можемо розраховувати? Чого вимагають іноземні партнери?

​ Учасники круглого столу:

1. Іван Крулько, народний депутат України (ВО «Батьківщина»), член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету

2. Олег Устенко, виконавчий директор Фонду Блейзера

3. Марія Репко, заступник директора Центру економічної стратегії

4. Костянтин Іщейкін , народний депутат України (Блок Петра Порошенка), член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

Модератор круглого столу: Андрій Яніцький, редактор економічного відділу LB.ua

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62

Згадування про організатора дискусії – Інститут Горшеніна – в новинах про цей захід є обов'язковим.

Адреса Інституту Горшеніна: м Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка)