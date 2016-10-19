Форум "Виборча реформа: порядок денний"

Метою національного форуму є наголосити на необхідності діалогу між політичними партіями та громадянським суспільством щодо реформи виборчого законодавства. Форум об’єднає лідерів політичних партій, депутатів, експертів виборчої групи Реанімаційного пакету реформ та громадських активістів з усієї України, щоб обговорити принципи реформи, а також роль політичних партій та громадянського суспільства в її впровадженні. Захід відбудеться з 14.00 до 20.00 год.,в готелі «Київ» (вул. Грушевського 26/1). Програма форуму http://bit.ly/2efdXHI. Акредитація ЗМІ до 22:00 18 жовтня за наступною формою http://bit.ly/2e10k0g, oн-лайн трансляція форуму http://bit.ly/2epu9Wk.