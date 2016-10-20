Президента ТПП України Геннадія Чижикова обрано до складу ради директорів Європалати

Вибори до керуючого органу Європалати (EUROCHAMBRES) відбулись 14 жовтня 2016 р. у Брюсселі (Бельгія) під час 120 генеральної асамблеї організації. До керуючих органів Європалати увійшли одразу два представника України: Геннадій Чижиков, президент Торгово-промислової палати України, став одним із членів Ради директорів, а Валентину Суржикову, представника ТПП України в Німеччині та ЄС, обрано до бюджетного комітету Європалати.

Європалата (EUROCHAMBRES) є асоціацією торгово-промислових палат 45 країн Європи, серед яких і ТПП України. Через мережу національних та регіональних торгово-промислових палат організація представляє інтереси 20 млн. компаній з усієї Європи, на яких працює понад 120 млн. чол. Організація була створена у 1958 р. Сьогодні EUROCHAMBRES - єдиний орган, уповноважений представляти інтереси всього європейського бізнесу.

Крім того, за результатами генеральної асамблеї, Україна, в особі Торгово-промислової палати, стала кандидатом на проведення Економічного форуму Європалати у 2017 році та її 122-ї генеральної асамблеї. Обидва заходи мають відбутися у жовтні наступного року.

«Такий захід, як ніколи, важливий для нас, адже він збере в Україні бізнес одразу із 45 країн-членів Європалати. Той факт, що Європа розглядає Україну як майданчик для проведення свого наймасштабнішого бізнес-заходу говорить про високу довіру Європи до України в цілому, та Європалати до ТПП України зокрема. Цей захід є своєрідним «Євробаченням» тільки у сфері бізнесу. Тому ТПП України, сподіваюся, за підтримки профільних міністерств, зробить усе можливе задля отримання права на його проведення», - зазначив Геннадій Чижиков.

Серед визначених пріоритетів Європалати на 2017 р. - торгівля й інвестиції, людські ресурси, спільний ринок, фінанси й економіка, розвиток МСБ тощо.

Також напередодні 121 генеральної асамблеї Європалати 13 жовтня у Брюселі відбувся Європейський парламент підприємств. На один день депутатів Європарламенту в сесійній залі замінили підприємці. Найважливіші питання порядку денного зосередились на чотирьох стратегічних напрямах: торгівля, спільний ринок, сталий розвиток, навчання й освіта. Підприємці обговорили умови угод про торгівлю й інвестиції з США (ТТІР) і Канадою (СЕТА), зняття бар'єрів для створення глобального ринку, посилення потенціалу ринку ЄС, створення додатково 20 млн. малих і середніх підприємств, покращення координації зусиль бізнес-дипломатії для підтримки ініціатив країн - членів ЄС, енергетичні й екологічні аспекти сталого розвитку, якість освіти.

У засіданні Європейського парламенту підприємств, взяла участь й українська делегація у складі президента ТПП України Геннадія Чижикова, представника ТПП України в Німеччині та ЄС Валентини Суржикової та директора зі збуту «Запоріжсталь» Володимира Коломійця.

«Європейський парламент підприємств - це приклад для парламенту України: щонайменше раз на два роки депутатам поступатися своїм місцем у сесійній залі підприємцям. Впевнена, вони в змозі відновити економіку і допомогти змінити застарілі норми на сучасну європейську систему права. ТПП України має намір використати реформи, що відбуваються в Україні, для започаткування нової традиції, щоб парламент України став гостинним домом для зібрання вітчизняного бізнесу - Українського парламенту підприємств», - зазначила Валентина Суржикова.

http://www.ucci.org.ua/ua/main.html