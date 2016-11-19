Відомі українці стануть офіціантами заради постраждалих на сході України дітей

19 листопада 2016 року 12 відомих українців одягнуть фартухи офіціантів і протягом 5 годин збиратимуть кошти для лікування і протезування дітей, які постраждали в результаті збройного конфлікту на сході України.

Гостей заходу обслуговуватимуть відомі політики, спортсмени, телеведучі, актори. Серед них Георгій Тука – заступник міністра окупованих територій; Алла Мартинюк – актриса, співачка; Ольга Трофімцева - Заступник міністра аграрної політики; Геннадій Друзенко – засновник Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Пирогова; Ольга Кучер - ведуча телеканалу "СТБ"; Євгенія Добриніна – Місіс Україна Європа 2016; Тимофій Нагорний – Президент фонду волонтерів України; Юрій Сугак – головний редактор ТРК «Україна; Катерина Полова – дизайнер, модель; Андрій Булгаров – телеведучій-публіцист; Олександр Куліковский – громадський діяч; Роман Грищук – керівник студії «Мамахохотала».

Почесні гості заходу: Сергій Тарута – народний депутат України, Руслана - співачка, Богдан Гулямов – президент баскетбольного клубу «Будівельник», Наталія Шелепницька – оперна співачка, народна артистка України. Також гостями заходу будуть представники міжнародних фондів, політичні та громадські діячі.

Організатори заходу – переселенці з Донбасу, представники громадського руху "Земляки" запрошують киян та гостей міста 19-го листопада завітати на Charity Day, а також залучитися до участі в благодійному аукціоні дитячих картин, які намалювали юні художники у підтримку дітей, які постраждали від війни. Під час обіду й аукціону гості та учасники (за бажанням), матимуть можливість висловити свою позицію на проблему дітей війни 21 століття зі сцени.

«Суха статистика ЮНІСЕФ свідчить, що більше півмільйона дітей на сході України постраждали в результаті війни, загинули в результаті обстрілу та отримали серйозні каліцтва. У реальності цифри в рази більше! Ми хочемо звернути увагу киян і мешканців інших міст на те, що війна калічить і вбиває українських дітей. На сайті Charity Day є реєстраційна форма, яку заповняють родини постраждалих дітей на отримання допомоги. Діти Донбасу стали жертвами дорослих ігор, а отримані каліцтва назавжди змінили їхнє сприйняття навколишнього світу. На Charity Day ми зібрали відомих українців, які хоча б на день забудуть про свої ранги та посади і не посоромляться надіти фартухи офіціантів, тим самим зруйнують стереотипи, що склалися в суспільстві. Протягом декількох годин учасники заходу будуть обслуговувати гостей, а потім відбудеться благодійний аукціон, мета якого - зібрати кошти на протезування та лікування дітей», - зазначає Геннадій Борісічев, організатор Charity Day.

Акредитація журналістів: 050 827 30 27 (Ольга)

Сторінка у “Facebook” - www.facebook.com/charityday.ua/

YouTube-канал - www.youtube.com/channel/UCwaui9_moILYuRlQaNg2p3A

Веб-сайт заходу: www.charityday.com.ua

«Charity Day» Програма:

Початок о 12:00

12:00 Огляд виставки фотографій та дитячих картин (для аукціону) при вході в ресторан. Фуршет і фотосесія біля брендволу;

12:30 Запрошення гостей «Charity Day» в зал для того, щоб зробити перше замовлення.

Урочисте відкриття заходу;

12:45 Запрошення почесних гостей на сцену для виступу; Трансляція тематичних відео, присвячених «Charity Day»;

13:30 Запрошення на сцену учасників «Charity Day» - відомих особистостей, видатних українців: артистів, телеведучих, спортсменів, політиків, які виступають в цей день в ролі офіціантів;

15:00 Урочисте завершення обіду. Запрошення гостей до участі у другій частині «Charity Day» - у благодійному аукціоні;

15:15 Оголошення лотів, демонстрація тематичного відео про дітей, яким необхідна реабілітація і протезування;

15:40 Благодійний аукціон (продаж лотів);

16: 00 Виступи артистів і продовження благодійного аукціону (продаж лотів);

16:40 Завершення благодійного аукціону. Підбиття підсумків «Charity Day». Слово партнерів. Слово організаторів;

17:00 Фінальний виступ дітей.

*Інформаційна довідка щодо організаторів Charity Day:

Організаторами благодійного заходу Charity Day є волонтери, ініціатори ГО руху «Земляки».

"Громадський рух "Земляки" зареєстрований в листопаді 2015 року.

До складу організації увійшли як волонтери, які допомагають та об’єднують переселенців , так і звичайних українці, які підтримують діяльність активістів ГО «Земляки».

Нині рух об'єднує до 150 вихідців з Луганської та Донецької областей.

Це незалежний громадський рух, на меті якого є захист прав ВПО та мешканців Донбасу. За час своєї діяльності "Земляки" провели кілька десятків акцій та соціальних програм на підтримку переселенців та мешканців Донбасу. Громадська організація не фінансується жодною політичною силою. Усі витрати на проведення акції беруть на себе активісти.