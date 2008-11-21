Ні дня без мільйона - ДАІ хвалиться «урожаєм»

За чотири доби - з 17 по 20 листопада 2008 року - працівниками Державної автоінспекції за складеними протоколами на водіїв-порушників накладено штрафів на загальну суму 7 млн. 490,21 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, за згаданий період співробітники ДАІ виявили на автошляхах 41 тис. 734 правопорушення, з яких 26 тис. 610 – грубі.

При цьому порушники Правил дорожнього руху на автомобілях “престижних” марок мають сплатити до державної казни 931,04 тис. грн. штрафів.

Також виявлено 1 тис. 947 порушників, які керували авто у нетверезому стані, з них 82 були за кермом «престижних» автомашин. Найбільше п‘яних водіїв на дорогих авто виявлено на Одещині – 12 і Дніпропетровщині - 10.

Серед інших грубих порушень Правил дорожнього руху за чотири доби працівники ДАІ зафіксували 1 тис. 957 випадків порушень правил обгону, з них 276 – водіями транспортних засобів «престижних» марок; порушень проїзду перехресть – 1 тис. 703 («престижними» марками -184); порушень швидкісного режиму - 7757 (1239); порушень проїзду на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника - 1385 (169); порушень правил зупинки, стоянки - 11362 (994); порушень, пов‘язаних з проїздом тротуарами чи пішохідними доріжками - 499 («престижних» марок - 60).

Серед задокументованих працівниками ДАІ за чотири дні порушень Правил дорожнього руху 5 тис. 571 виявлено за допомогою приладів фото- і відеофіксації. Зокрема, прилади зафіксували 1024 порушень ПДР транспортними засобами «престижних» марок.

Як повідомляв УНІАН, в Україні 17 листопада набрав чинності закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху».

Цим законом передбачено збільшення розмірів штрафів за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. В середньому штраф за правопорушення становить 85-100 грн. Значно підвищується відповідальність за здійснення грубих порушень Правил дорожнього руху, зокрема, штраф за проїзд на заборонений сигнал світлофора становить 170-204 грн., а за управління транспортним засобом у нетверезому стані – 1360-2550 грн.

За грубі і систематичні порушення Правил дорожнього руху рішення про покарання у вигляді позбавлення права управління транспортним засобом або стягнення штрафу значного розміру прийматимуться тільки судом.