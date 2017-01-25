За ініціативи депутата Київської обласної ради Івана Ступака, 25.01.2017 року о 11-00 год в малій сесійній залі Київської обласної ради (м. Київ, пл. Лесі Українки, 1), відбудеться засідання постійної комісії з питань регламенту , депутатської діяльності, законності, правопорядку та запобігання корупції.

Під час засідання, основну увагу буде акцентовано на розгляді двох питань:

- Розстріл співробітників поліції 04 грудня 2016 в с Княжичі Броварського району ;

- Застосування народним депутатом України Пашинським С.В. 31 грудня 2016 року у Васильківському районі Київськоі області вогнепальної зброї.

До участі у засіданні запрошено представників Генеральної прокуратури України, а також керівництво прокуратури Київської області та Національної поліції Київської області.