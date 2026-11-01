Зеленський запропонував Путіну зустрітися в Туреччині

Зеленський сподівається на допомогу президента Туреччини в організації переговорів з Путіним.

Президент України Володимир Зеленський запропонував російському диктатору Володимиру Путіну зустрітися в Туреччині. Таку заяву він зробив в інтерв’ю CNN Türk.

Зеленський зазначив, що сподівається на сприяння президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана в організації переговорів із Путіним. Він підкреслив, що лише на рівні лідерів держав можна буде обговорити питання, які не вдається вирішити делегаціям і технічним групам.

"Саме тому я хочу зустрітися з ним як з людиною, яка приймає рішення", – пояснив український лідер.

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Чи візьме Путін трубку, якщо йому зателефонує Зеленський

Раніше помічник глави Кремля Юрій Ушаков відповів на запитання, чи готовий російський диктатор Володимир Путін відповісти на телефонний дзвінок президента України Володимира Зеленського, якщо той йому зателефонує. Він вкотре зазначив, що для переговорів із Путіним Зеленський може приїхати до Москви.

Як стверджував помічник російського диктатора, Путін ніколи не уникав розмов із Зеленським, тому на телефонний дзвінок нібито відповість.

Також нагадаємо, що раніше президент Фінляндії Олександр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре провели телефонну розмову з Путіним. Зокрема, вони ініціювали розмову для обговорення війни Росії проти України та дипломатичних зусиль щодо припинення війни й сприяння миру та стабільності в Європі.

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