7 трендів у вивченні англійської мови на 2017 рік

Про найпопулярніші способи освоєння англійської мови розповіли фахівці платформи пошуку репетиторів для занять англійською по скайпу і «вживу», Preply.com.

1. Прослуховування підкастів

Модний спосіб вивчення англійської за підкастами використовує кожен другий власник мобільного пристрою. Короткі тематичні аудіозаписи для новачків і просунутих студентів допомагають удосконалювати навички аудіювання в будь-якому місці: у поїздці, на роботі і навіть під час пробіжки.

2. Заняття англійською по скайпу

Мільйони людей користуються перевагами безкоштовної програми Skype для підвищення рівня знань мови. Багато студентів вважають за краще вивчати англійську по скайпу, спілкуючись з носіями мови з Європи, Австралії чи Америки.

3. Перегляд серіалів без перекладу з англійськими субтитрами

Дієвий метод вивчення англійської за серіалами працює безвідмовно.

4. З піснею по життю

Якщо ви розумієте менше 50% тексту — ваш рівень англійської ще далекий від ідеалу. Використовуйте пісні для навчання мови.

5. Додатки з вивчення англійської

Наші батьки вчили мову за допомогою підручних матеріалів — карток зі словами та особистих блокнотів-словників. Сьогодні можна легко обходитися без допомоги, замінивши картки і блокноти універсальними мобільними додатками.

6. Комунікативна методика

Швидкий і ефективний спосіб освоєння мови, побудований на методі комунікації. Навчання ведеться англійською з самого першого уроку. Нові слова і граматичні правила вивчаються в процесі спілкування і закріплюються за допомогою різних вправ.

7. MMO-ігри

Граючи в розраховані на багатьох користувачів рольові онлайн-ігри, ви можете «прокачувати» навички читання, говоріння і сприйняття іноземної мови, «не відходячи від каси». У популярних ММO беруть участь десятки тисяч геймерів, більшість з яких проживає за кордоном і спілкується загальноприйнятою англійською.