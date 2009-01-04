Список мільярдерів скоротився через фінансову кризу

Список мільярдерів за версією журналу «Forbes» через світову фінансову кризу цього року стане помітно коротшим.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», кожен з майже 300 мільярдерів, які входять до списку журналу «Forbes», втратив уже понад мільярд доларів на тлі світової кризи, а кілька десятків чоловік з того ж переліку зазнали збитків у розмірі понад 5 млрд. дол. кожен. Отже до березня, коли «Forbes» публікуватиме черговий рейтинг мільярдерів, цілком імовірно, що в списку не буде прізвищ деяких його попередніх учасників.

Так, статки колишнього ісландського банкіра Бьоргольфура ГУДМУНДССОНА зараз дорівнюють нулю. Величезних втрат зазнали троє індійських мільярдерів, зокрема сталеливарний магнат Лакшмі МІТТАЛ, – їхні збитки склали майже 100 млрд. дол. Крім того, додає «Forbes», серед найбільш постраждалих від кризи мільярдерів є й російські підприємці. Статки Олега ДЕРИПАСКИ, який у минулому рейтингу був названий найбагатшим росіянином, впали, за оцінкою видання, з 28 до 10 млрд. дол.

До останнього рейтингу ділового видання увійшло більше тисячі мільярдерів.