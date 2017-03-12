ХІ з’їзд політичної партії "Об'єднання "Самопоміч"

Дата: 12 березня 2017 року

Час: 11:00-15:00 год., реєстрація – з 10:00 до 11:00 год.

Місце: м. Київ, вул. Госпітальна, 12.

До порядку денного ХІ З’їзду Партії внесені звіт Лідера Політичної партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ» Андрія Садового за 2016 рік, звіти політради, виконавчого комітету та контрольної комісії партії, участь місцевих організацій у місцевих виборах, призначених на 30 квітня 2017 року та інші. (Виступ Андрія Садового – після 14:00 год.)

Для акредитації просимо заповнити форму.

Контактна особа: Ірина Твердовська – тел. 050-381-38-17