Клінтон згадав, як Трамп пропонував шкідливі закони ще 25 років тому

Клінтон каже, що Трамп не розуміє, як працює економіка.

Колишній президент США Білл Клінтон різко розкритикував Дональда Трампа, за егоцентричні проєкти, управлінську некомпетентність та політику, орієнтовану на власні інтереси. З відповідними звинуваченням він виступив під час передвиборчого мітингу на підтримку кандидата до Сенату від штату Міссісіпі.

За словами Клінтона, будь-хто, хто претендує на посаду сенатора, має дбати про те, щоб люди могли побудувати гідне життя. Проте, йдеться у його виступі, це "найдальше від думок президента Трампа". Клінтон зазначив, що у деякі дні він ледь упізнає країну, яку любить. Зокрема він згадава те, що назвав "его-проєктами" Трампа.

"Я бачив це нещодавно. Він хоче збудувати парк над мостом, який перекриє вид на Вашингтонський національний цвинтар з іншого боку вулиці", – розповів Клінтон.

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За його словами, такий проєкт коштуватиме величезних грошей, бо для Трампа він має бути більшим за аналоги.

Клінтон також згадав високі ціни на бензин як прямий наслідок, на його думку, недостатньо продуманої атаки на Іран. Окремо він розповів про багаторічну зацикленість Трампа на митних тарифах. Клінтон зауважив, що знає Трампа близько 25 років, і вже тоді було зрозуміло, що той не розуміє законів економіки.

За його словами, Трамп вважав, що обклавши увесь імпорт високими митами, США зможуть у такий спосіб наповнювати бюджет і відмовитися від внутрішніх податків. Клінтон розповів, що тоді йому довелося пояснити Трампу, що імпортери "просто так не проковтнуть" мита і просто закладуть їх в кінцеву ціну, яку заплатять американські споживачі.

"А він, як і зараз, не чув того, що не хотів чути", - згадує Клінтон.

На завершення Клінтон знову повернувся до особистісного мотиву в діях чинного президента.

"Трамп думає здебільшого про себе", – заявив він.

Як приклад він навів ідею Трампа перейменування знаменитий Кеннеді-центр лише тому, що його відремонтували під час каденції Трампа.

Критика на адресу Трампа

Як писав УНІАН, колишній президент США Барак Обама різко розкритикував Дональда Трампа, назвавши його другий термін "двома роками хаосу, жорстокості та корупції". Він також звинуватив адміністрацію в некомпетентності та втягуванні країни у війну з Іраном.

Такод ми наводили заяву сенатора-республіканця Тома Тілліса, який вважає, що Володимир Путін маніпулює американським президентом і що США пошкодують про послаблення санкцій та імпорт російського дизельного палива. Він також висловив занепокоєння можливими обмеженнями військової допомоги Україні.

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