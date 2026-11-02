Ціни на мідь пішли вгору: скільки вже коштує 'червоний' метал

На ціну металу вплинули пом'якшення ринкових тенденцій у технологічному секторі та зменшення побоювань щодо зростання цін на нафту.

Мідь знову почала дорожчати після досягнення найнижчого рівня за тиждень. Уповільнення падіння акцій технологічних компаній та зниження цін на нафту послабили побоювання щодо світового економічного зростання.

Видання Bloomberg повідомляє, що станом на 12:10 за київським часом на Лондонській біржі металів ціна на мідь зросла на 0,7 % – до 14 246 доларів за тонну після падіння на 1,4 % 30 жовтня, завершивши третій тиждень падіння поспіль. Таким чином, 1 кілограм металу коштує 14,25 долара.

Більшість азіатських та європейських акцій подорожчали разом із ф’ючерсами на американські акції на тлі відновлення схильності до ризику, тоді як ціни на нафту знизилися на тлі повідомлення про те, що президент США Дональд Трамп хоче надати більше часу на дипломатичні переговори з Іраном, перш ніж ухвалювати рішення про відновлення атак.

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Протягом останніх двох місяців мідь торгувалася у відносно вузькому діапазоні близько 14 500 доларів, при цьому інвестори відстежували невизначеності за низкою напрямків, включаючи стабільність витрат на штучний інтелект, перспективи введення США мит на рафіновану мідь та ризик військової ескалації на Близькому Сході.

Мідь також знаходить певну підтримку в ознаках обмежень виробництва на копальнях. У минулому кварталі обсяги видобутку в Чилі впали до найнижчого рівня щонайменше за два десятиліття, і наступного року країна прогнозує лише помірне відновлення.

"Мідь стикається зі структурними проблемами з боку пропозиції, що забезпечує стійкий потенціал зростання цін доти, доки світове економічне зростання залишається стабільним", – зазначили аналітики Jefferies Financial Group.

Що стосується цін на мідь в Україні, то, за даними Metal Monitor, 2 листопада мідь приймають у середньому по 476,88 гривні за кілограм, а на біржі ціна встановлена на рівні 651,25 грн.

Ціни на мідь – останні новини

26 жовтня мідь продовжила дешевшати після падіння минулого тижня на тлі посилення тиску на акції компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом. Справа в тому, що мідь широко використовується у будівництві центрів обробки даних та розвитку енергетичної інфраструктури, необхідної для роботи систем штучного інтелекту.

28 жовтня метал торгувався поблизу максимального рівня за два тижні, поки трейдери готувалися до рішення Федеральної резервної системи США щодо процентних ставок.

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