В Інституті Горшеніна відбудеться обговорення зовнішніх і внутрішніх загроз для української промисловості в 2017 році

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

24 березня (п'ятниця) 2017 року в 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Українська промисловість у 2017 році. Зовнішні та внутрішні загрози»

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна

Питання до обговорення:

1. Аналіз зовнішніх і внутрішніх загроз для української промисловості.

2. Причини зупинки українських підприємств в 2017 році.

3. Чому в ситуації російської військової агресії Україна віддає майже мільярдний ринок азотних добрив російським компаніям?

4. Які важелі впливу має виконавча влада для захисту своїх ринків і національних інтересів? Як український уряд використовує ці можливості?

5. Відмова від протекціонізму: крок назустріч ринку або саморуйнування?

Учасники круглого столу:

1. Анатолій Гіршфельд, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики і підприємництва;

2. Олександр Дубінін, народний депутат України, Голова підкомітету з питань промислової та інвестиційної політики Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики і підприємництва;

3. Олексій Голубов, президент Союзу хіміків України;

4. Ігор Гольченко, керівник юридичної служби OstChem.

Модератор: Наталія Клаунінг, директор з комунікацій Інституту Горшеніна

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Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).