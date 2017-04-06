Міжнародний ліцей МАУП: знайомтесь з лідером середньої освіти столиці

Шукаєте для своєї дитини навчальний заклад у Києві, що забезпечує комплексну підготовку від дитячого садочку до старшої школи, з увагою як до інтелектуального, так і до особистісного розвитку учнів? Тоді цієї суботи, 8 квітня, відвідайте День відкритих дверей у надсучасному Міжнародному ліцеї МАУП, в якому запроваджено нові стандарти турботи про дитину та її навчання.

Партнер Ліцею, американська компанія ЕТS (Educational Testing Service) D’elite School, світовий лідер у тестуванні в освіті та бізнесі, забезпечує тьюторський супровід класних колективів англомовним вихователем, викладання в старшій школі окремих предметів англійською мовою, практику за кордоном та підготовку до здачі іспитів IELTS, TOEIC, TOEFL.

Особлива увага в Ліцеї приділяється польській мові – задля отримання подвійного, українсько-польського атестату про повну середню освіту. Польська мова вивчається з 2-го класу у формі «Польського клубу», а з 5-го класу — як друга іноземна. Викладачі – носії мови. Польський клуб забезпечує мовну практику в Польщі, співпрацю з навчальними закладами та міжнародними громадськими організаціями, підготовку до сертифікаційних іспитів щодо знання польської мови, а також дистанційне навчання з метою отримання польського атестату про середню освіту.

Найбільші цінності Ліцею – це комфортні умови навчання, здоров’я та індивідуальний простір дитини:

- обов’язковими є фізкультурні хвилинки та щоденна година спорту;

- надзвичайна увага приділяється гігієні;

- дієтичне харчування та еко-харчування з можливістю вибору страв із двох меню;

- меблі від ведучих європейських виробників: ортопедичні, сучасні, виготовлені з екологічно чистих матеріалів;

- майданчики на свіжому повітрі, обладнані безпечними каруселями та гойдалками, із покриттям з еко-матеріалів;

- цілодобова фізична охорона та відеоспостереження.

Познайомитися ближче з командою Ліцею та отримати вичерпну інформацію про навчальний процес можна вже в суботу, 8 квітня, за адресою: Київ, вул. Фрометівська, 2, корпус 16.

Реєструйтеся за телефонами: (098) 227-54-04, (067) 232-39-62, (044) 494-47-44 або на сайті: http://od.ilmaup.com.ua/!