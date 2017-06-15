Чат з Віталієм Балою

14:00, 15 червня 2017
Разное
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Поспілкуватися з гостем "Главреду" та поставити йому всі питання можна буде 15 червня.

фото УНІАН

15 червня, о 14.00, на сайті "Главред" відбудеться чат з політичним експертом, директором Агентства моделювання ситуацій Віталієм Балою.

Шановні читачі, поспілкуватися з гостем "Главреду" та поставити йому всі питання, що цікавлять вас, ви можете, перейшовши за посиланням. Запитання ви можете надсилати заздалегідь, вже зараз, а також безпосередньо під час чату.

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