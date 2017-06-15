Чат з Віталієм Балою

15 червня, о 14.00, на сайті "Главред" відбудеться чат з політичним експертом, директором Агентства моделювання ситуацій Віталієм Балою.

Шановні читачі, поспілкуватися з гостем "Главреду" та поставити йому всі питання, що цікавлять вас, ви можете, перейшовши за посиланням. Запитання ви можете надсилати заздалегідь, вже зараз, а також безпосередньо під час чату.