У Харкові стартував Global Gender Forum

Сьогодні вранці в найпрестижнішому харківському готелі Kharkov Palace, що належить відомому бізнесмену Олександру Ярославському, почався I Міжнародний гендерний форум Global Gender Forum. Захід проводиться вперше, але, за задумом організаторів, має стати постійно діючим майданчиком для спілкування і розвитку лідерських якостей українських жінок, а також підтримки їх ділових і громадських ініціатив. У нинішньому році тут збереться понад 300 активних представниць Харківського регіону - підприємниць, активісток, місцевих депутатів.

Пленарне засідання Global Gender Forum проходить під гаслом "Жінка-лідер. Більшість на правах меншості". У його роботі беруть участь в якості спікерів перша леді України Марина Порошенко, представник Президента в ВРУ Ірина Луценко, губернатор Харківщини Юлія Світлична, які відпочатку готували форум в складі оргкомітету. А також Глава Офісу Ради Європи в Україні Морген Енгерт, Надзвичайний і Повноважний Посол Словенії в Україні Наташа Прах, уповноважений з прав людини Валерія Лутковська, голова парламентського комітету з питань гендерної рівності Ірина Суслова.

В якості почесних гостей на форумі присутні представники дипломатичних місій США, Австралії, Німеччини, Польщі, Македонії та інших держав.

Після пленарного засідання учасники Global Gender Forum продовжать роботу в секційному форматі. Окремо будуть розглянуті такі аспекти, як відповідність українських практик забезпечення гендерної рівності світового досвіду, гендерні аспекти соціальної відповідальності, роль жінки в епоху збройних конфліктів, а також успішно реалізовані на Харківщині проекти відповідної спрямованості.