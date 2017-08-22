У рамках заходу відбудеться презентація фільму «Україна. Повернення своєї історії» та експозиція цінних артефактів. Зокрема, в експозиції будуть представлені унікальні артефакти: княжі печатки, жіночі прикраси часів Київської Русі, череп нащадка Ярослава Мудрого та вперше відтворена творчою групою фільму зовнішність Ярослава Мудрого у форматі 3D.

Урочисте відкриття виставки відбудеться 22 серпня о 18:00 на Михайлівській площі в Києві.

Перша частина фільму «Україна. Повернення своєї історії», яка була презентована телеканалом «1+1» минулого року до 25-ї річниці Незалежності України, отримала премію «Телетріумф» у номінації «Документальний фільм/цикл». Стрічка покликана розвінчати міфи та повернути українцям справжню історію. У другій частині проекту автори фільму розслідуватимуть таємницю зникнення останків представників князівської династії Рюриковичей із більшості їхніх поховань. Також однією з головних сюжетних ліній стрічки стане спроба відтворити справжнє обличчя великого київського князя Ярослава Мудрого. З цієї метою творці фільму намагатимуться розшукати та дослідити кістки Рюриковичей, які лишилися на території України. Зйомки фільму проходили у Львові, Луцьку, Чернівцях, Чернігові, Переяславі, Києві, Володимирі-Волинському, також у Ватикані, Копенгагені та Москві.

https://1plus1.ua/ukraina-povernenna-svoei-istorii/video/ukrayina-povernennya-svoieyi-istoriyi-2-premiera-do-dnya-nezalezhnosti

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Марина Мельничук, прес-служба телеканалу «1+1»

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