Засідання Правління УСПП та урочисте зібрання з нагоди Дня підприємця

01 вересня відбудеться засідання Правління УСПП та урочисте зібрання з нагоди Дня підприємця. Участь у заході візьмуть провідні підприємці та лідери громадських об’єднань України, представники центральних та місцевих органів державної влади, дипломатичного корпусу, національних та міжнародних організацій-партнерів УСПП. Початок об 11:00. Адреса: приміщення Державної резиденції (вул. Грушевського, 22). Попередня реєстрація учасників є обов’язковою. Телефон для довідок: (044) 536-96-41, 536-96-37, masnik@uspp.org.ua Запрошуємо до участі представників ЗМІ! Акредитація за тел. 0969507565 (прес-служба УСПП)

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