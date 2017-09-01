Засідання Правління УСПП та урочисте зібрання з нагоди Дня підприємця
11:00, 01 вересня 2017Разное
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01 вересня відбудеться засідання Правління УСПП та урочисте зібрання з нагоди Дня підприємця.
Участь у заході візьмуть провідні підприємці та лідери громадських об’єднань України, представники центральних та місцевих органів державної влади, дипломатичного корпусу, національних та міжнародних організацій-партнерів УСПП.
Початок об 11:00. Адреса: приміщення Державної резиденції (вул. Грушевського, 22).
Попередня реєстрація учасників є обов’язковою. Телефон для довідок: (044) 536-96-41, 536-96-37, masnik@uspp.org.ua
Запрошуємо до участі представників ЗМІ! Акредитація за тел. 0969507565 (прес-служба УСПП)
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