16 вересня в Києві вчетверте відбудеться традиційний фестиваль Jewish Open Space ІІ – яскраве єврейське свято у центрі столиці!

Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn, WhatsApр пов'язує нас між собою та мільйонами людей по всьому світі! А ми - jewishpeople.in.ua – пропонуємо всім зануритися у соціальні мережі з єврейським колоритом. І це вам не казнащо, це треба бачити! ;)

На гостей чекають живий звук, море спілкування, позитиву і креативу в єврейському стилі! Усе це офлайн, під відкритим небом в Києві і АБСОЛЮТНО БЕЗКОШТОВНО.

ЩО ТАМ БУДЕ?

• тематичні арт-платформи

• круте спілкування та частування

• квести, ігри, клуби

• жива музика від групи Dereсh

• єврейські танці та театр

• нові знайомства

• фотозони

• програма для дітей

• хесед та благодійні проекти

КОЛИ ЦЕ БУДЕ?

16 вересня

13:00 до 19:00

ДЕ ЦЕ БУДЕ?

Київ, Маріїнський парк

ВХІД ВІЛЬНИЙ

*БОНУС - подарунок за реєстрацію, розіграш призів на концертах фестивалю

ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ І ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ:

Сайт: jewishpeople.in.ua

Facebook: Фестиваль Open Space ІІ

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