16 вересня в Києві вчетверте відбудеться традиційний фестиваль Jewish Open Space ІІ – яскраве єврейське свято у центрі столиці!
Цього року тема фестивалю – соціальні мережі.
Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn, WhatsApр пов'язує нас між собою та мільйонами людей по всьому світі! А ми - jewishpeople.in.ua – пропонуємо всім зануритися у соціальні мережі з єврейським колоритом. І це вам не казнащо, це треба бачити! ;)
На гостей чекають живий звук, море спілкування, позитиву і креативу в єврейському стилі! Усе це офлайн, під відкритим небом в Києві і АБСОЛЮТНО БЕЗКОШТОВНО.
ЩО ТАМ БУДЕ?
• тематичні арт-платформи
• круте спілкування та частування
• квести, ігри, клуби
• жива музика від групи Dereсh
• єврейські танці та театр
• нові знайомства
• фотозони
• програма для дітей
• хесед та благодійні проекти
КОЛИ ЦЕ БУДЕ?
16 вересня
13:00 до 19:00
ДЕ ЦЕ БУДЕ?
Київ, Маріїнський парк
ВХІД ВІЛЬНИЙ
*БОНУС - подарунок за реєстрацію, розіграш призів на концертах фестивалю
ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ І ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ:
Сайт: jewishpeople.in.ua
Facebook: Фестиваль Open Space ІІ
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