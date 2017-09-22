Держгеонадра представляють Україну в Китаї

Вчора, 21 вересня Державна служба геології та надр України представила ресурсний потенціал України в сфері надрокористування у м. Сіань, Китай. Як повідомляє прес-служба Держгеонадр, презентував природні ресурсні можливості України т.в.о. Голови Держгеонадр Олег Кирилюк. Керівник відомства заявив, що Євразійський економічний форум - це чудова можливість представити Україну на високому міжнародному рівні.

Маючи такий колосальний потенціал корисних копалин, ми повинні знайти нові можливості для залучення іноземних інвестицій в розробку надр України. Адже, завдяки таким заходам можна не тільки перейняти досвід роботи геологічних служб інших країн, але й ознайомити міжнародну спільноту та потенційних інвесторів з перспективами освоєння надр в Україні - підкреслив Олег Кирилюк.

Прес-служба Держгеонадр зазначила, що представлять Україну на Євразійському економічному форумі також Голова Державної комісії України по запасах корисних копалин Георгій Рудько та Голова НАК «Надра України» Ярослав Климович.

Нагадаємо, Євразійський міжнародний економічний форум проходить з 21 по 23 вересня у м. Сіань, Китай. У форумі беруть участь делегації з 18 країн світу, зокрема Китай, Іран, Киргизія, Узбекистан, Таджикистан, Йорданія, Марокко та інші.

Як повідомляв УНІАН, Мінекології виступило за створення відкритого реєстру геологічної інформації.