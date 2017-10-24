Інститут Горшеніна та Фонд Фрідріха Еберта презентують у Львові соцдослідження "Українське суспільство та європейські цінності"

24 жовтня (вівторок) в 2017 об 11:00 у Львівському прес-клубі (пр Т. Шевченка, 11) відбудеться презентація та обговорення результатів соціологічного дослідження на тему: "Українське суспільство та європейські цінності", проведеного Інститутом Горшеніна у співпраці з Представництвом Фонду Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі.

Організатори: Інститут Горшеніна та Представництво Фонду Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі

Дослідження "Українське суспільство та європейські цінності" було проведено у квітні-червні 2017 року і мало на меті з'ясувати відповіді на питання, пов'язані з сприйняттям та баченням українцями європейських цінностей:

1. Яке уявлення українців про європейські цінності?

2. Чи поділяють українці основні принципи європейського співтовариства?

3. Як залежить уявлення про європейські цінності від регіону проживання і віку?

4. Чи пов'язане уявлення про європейські цінності з тим, який зовнішньополітичний курс підтримує людина?

5. Як формуються уявлення українців про європейські цінності?

В обговоренні візьмуть участь:

- Марсель Рьотіг, директор Представництва Фонду Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі;

- Світлана Балюк, експерт Інституту Горшеніна;

- Тарас Возняк, політолог, головний редактор Незалежного культурологічного журнала «Ї»;​

- Наталія Зайцева-Чіпак, доцент кафедри соціології Українського католицького університету, директор Українського центру вивчення громадської думки «Соціоінформ».

Модератор - Дмитро Остроушко, директор міжнародних програм Інституту Горшеніна. Пройти реєстрацію можна за посиланням.

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62; початок реєстрації о 10:40

Згадка в новинах про Інститут Горшеніна та Представництво Фонду Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі обов'язково.

Адреса проведення заходу: м. Львів, ін. Т. Шевченка, 11, Львівський прес-клуб.