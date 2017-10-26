Запрошуємо на висвітлення інавгураційної версії Київського трансатлантичного діалогу

26 жовтня о 16:00 запрошуємо вас до готелю InterContinental (вул. Велика Житомирська, 2А, м. Київ, Україна) на висвітлення інавгураційної версії Київського трансатлантичного діалогу, яка проходить за підтримки НАТО та ініціативою Німецького фонду German Marshall Fund (GMF) та Фонду Boumbouras Foundation. Захід організовано за партнерства української компанії «Центр політичних рішень».

Київські трансатлантичні діалоги – це нова ініціатива, спеціально розроблена для сприяння тісній та неформальній дискусії між Україною та її трансатлантичними партнерами.

Ми маємо намір трансформувати Київські трансатлантичні діалоги, щоб стати регулярною та видатною дискусійною ареною, яка зібрала близько сімдесяти лідерів, політиків та експертів з Європи, Сполучених Штатів та України для формування трансатлантичного порядку денного та обговорення нагальних проблем безпеки. Через неформальну дискусію та час, зарезервований для мережевих зв’язків, ми хочемо сприяти відкритому, вільному обмінові між високопоставленими гостями одного рівня з різних секторів.

Склад доповідачів, особлива політика, соціальні та стратегічні обставини, у яких знаходиться Україна, характеризують Київські трансатлантичні діалоги як один із найголовніших заходів 2017 року, що стосуються питань відносин України з НАТО та західними співрозмовниками взагалі. Під час заходу лідери та фахівці з усього Трансатлантичного простору - дискутуватимуть щодо розробки Програми Трансатлантичних відносин України та поділяться своїми поглядами на проблеми, яких зазнає Київ в процесі зближення з НАТО та своїми західними союзниками.

Серед учасників конференції:

Павло Клімкін, Міністр закордонних справ України

(http://mfa.gov.ua/ua/about-mfa/minister/biography)

Марія Йованович, посол, посольство США в Україні (https://en.wikipedia.org/wiki/Marie_L._Yovanovitch );

Василіс П. Бумбурас, член правління Фонду Бумбурас; генеральний директор Gefest

(https://www.facebook.com/boubourasvasilis );

Ян Лессер, віце-президент, Німецький фонд Маршалла США

(http://www.gmfus.org/profiles/ian-lesser );

Майкл Мерфі, директор з питань безпеки та політико-військових справ, Бюро європейських та євразійських справ, Державний департамент США

(https://www.linkedin.com/in/mjmurphy1865 );

Гійом Лагане, голова, двосторонні відносини Європи, Північної Америки та багатосторонніх дій, Міністерство оборони Франції

(https://www.linkedin.com/in/guillaume-lagane-69557054 );

Джеймі Шей, заступник помічника генерального секретаря НАТО (https://en.wikipedia.org/wiki/Jamie_Shea);

Оксана Сироїд, віце-спікер Верховної Ради України

(https://www.facebook.com/oksana.syroyid).

Представникам ЗМІ необхідно зареєструватися до 26 жовтня до 12:00.

Додаткова інформація та акредитація:

Анна Франчук

Тел. +38 063 177 84 98,

Пошта: annyafranchuk@gmail.com