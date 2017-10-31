Презентація Стратегії розвитку Баранівської міської об’єднаної територіальної громади та Схеми планування її території
31 жовтня 2017 м. Житомир, готель «Рейкарц», площа Замкова 5/8
31 жовтня відбудеться Презентація Стратегії розвитку Баранівської міської об’єднаної територіальної громади та Схеми планування її території у приміщенні готелю «Рейкарц».
Початок о 11:00, завершення о 13:45.
Організатор:
1) ГО «Інститут громадянського суспільства» в рамках впровадження
проекту «Підтримка розбудови інституційної спроможності об’єднаної
територіальної громади» за фінансової підтримки Вестмінстерської
фундації за демократію.
На Презентації очікується висвітлення:
- Стратегії розвитку Баранівської міської ОТГ, її операційних цілей та
завдань;
- Схеми планування території Баранівської міської ОТГ та її
просторового розвитку;
- Брендбуку Баранівської міської ОТГ, як елемент вміння презентувати
себе в межах України та закордоном.
Всього очікується запросити до 50 осіб.
Акредитація ЗМІ здійснюється ТУТ.
Програма Конференції ТУТ.
У разі виникнення запитань звертатись за тел. 067 861 10 64,