Презентація Стратегії розвитку Баранівської міської об’єднаної територіальної громади та Схеми планування її території

31 жовтня 2017 м. Житомир, готель «Рейкарц», площа Замкова 5/8 31 жовтня відбудеться Презентація Стратегії розвитку Баранівської міської об’єднаної територіальної громади та Схеми планування її території у приміщенні готелю «Рейкарц». Початок о 11:00, завершення о 13:45. Організатор: 1) ГО «Інститут громадянського суспільства» в рамках впровадження проекту «Підтримка розбудови інституційної спроможності об’єднаної територіальної громади» за фінансової підтримки Вестмінстерської фундації за демократію. На Презентації очікується висвітлення: - Стратегії розвитку Баранівської міської ОТГ, її операційних цілей та завдань; - Схеми планування території Баранівської міської ОТГ та її просторового розвитку; - Брендбуку Баранівської міської ОТГ, як елемент вміння презентувати себе в межах України та закордоном. Всього очікується запросити до 50 осіб. Акредитація ЗМІ здійснюється ТУТ. Програма Конференції ТУТ. У разі виникнення запитань звертатись за тел. 067 861 10 64, Програмний менеджер, Олег Ватаманюк. powerreform@gmail.com / olvatam@csi.org.ua

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