Презентація Стратегії розвитку Баранівської міської об’єднаної територіальної громади та Схеми планування її території

11:00, 31 жовтня 2017
Разное
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31 жовтня 2017 м. Житомир, готель «Рейкарц», площа Замкова 5/8 

31 жовтня відбудеться Презентація Стратегії розвитку Баранівської міської об’єднаної територіальної громади та Схеми планування її території у приміщенні готелю «Рейкарц». 

Початок о 11:00, завершення о 13:45.

Організатор:

1) ГО «Інститут громадянського суспільства» в рамках впровадження 

проекту «Підтримка розбудови інституційної спроможності об’єднаної 

територіальної громади» за фінансової підтримки Вестмінстерської 

фундації за демократію. 

На Презентації очікується висвітлення: 

- Стратегії розвитку Баранівської міської ОТГ, її операційних цілей та 

завдань; 

- Схеми планування території Баранівської міської ОТГ та її 

просторового розвитку; 

- Брендбуку Баранівської міської ОТГ, як елемент вміння презентувати 

себе в межах України та закордоном. 

Всього очікується запросити до 50 осіб. 

Акредитація ЗМІ здійснюється ТУТ

Програма Конференції ТУТ

У разі виникнення запитань звертатись за тел. 067 861 10 64, 

Програмний менеджер, Олег Ватаманюк. 
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