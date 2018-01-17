Через погіршення погодних умов на дорогах Житомирщини працює 71 одиниця техніки

У зв’язку з погіршенням погодних умов та снігопадом 17 січня на дорогах Житомирщини державного та місцевого значення працює 71 одиниця техніки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані управління дорожнього будівництва та інфраструктури ОДА.

"На автошляхах області в оперативному режимі працює 71 одиниця техніки. З них на дорогах державного значення – 65 одиниць. На Житомирщині проїзд автошляхами забезпечено в повному обсязі", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у зв’язку із погіршенням погодних умов голова Житомирської ОДА Ігор Гундич дав термінове доручення керівникам районів – перевірити готовність техніки до роботи в зимових умовах, забезпечити належне утримання автодоріг області із залученням додаткової техніки. При цьому в області голови райдержадміністрацій несуть персональну відповідальність за проведення заходів із ліквідації наслідків негоди на автошляхах регіону.