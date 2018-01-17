У Житомирі протягом місяця демонтують незаконні тимчасові споруди та конструкції зовнішньої реклами
До переліку об’єктів, які підлягають демонтажу, потрапили дев’ять тимчасових споруд та обладнань, що були самовільно розміщені або власники яких не уклали договори про пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою.
Житомирі протягом місяця демонтують незаконні тимчасові споруди та конструкції зовнішньої реклами.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.
"Під час засідання виконавчого комітету міської ради, 17 січня, члени виконкому затвердили рішення про демонтаж тимчасових споруд, обладнання, спеціальних конструкцій зовнішньої реклами у Житомирі", - сказано у повідомленні.
До переліку об’єктів, які підлягають демонтажу, потрапили дев’ять тимчасових споруд та обладнань, що були самовільно розміщені або власники яких не уклали договори про пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою.
Також КП «Інспекція з благоустрою м. Житомира» впродовж місяця прибере з вулиць міста самовільно розміщені спеціальні конструкції зовнішньої реклами. До переліку включено 63 об’єкти, що підлягають демонтажу.