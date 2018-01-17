У Житомирі протягом місяця демонтують незаконні тимчасові споруди та конструкції зовнішньої реклами

Житомирі протягом місяця демонтують незаконні тимчасові споруди та конструкції зовнішньої реклами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

"Під час засідання виконавчого комітету міської ради, 17 січня, члени виконкому затвердили рішення про демонтаж тимчасових споруд, обладнання, спеціальних конструкцій зовнішньої реклами у Житомирі", - сказано у повідомленні.

До переліку об’єктів, які підлягають демонтажу, потрапили дев’ять тимчасових споруд та обладнань, що були самовільно розміщені або власники яких не уклали договори про пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою.

Також КП «Інспекція з благоустрою м. Житомира» впродовж місяця прибере з вулиць міста самовільно розміщені спеціальні конструкції зовнішньої реклами. До переліку включено 63 об’єкти, що підлягають демонтажу.