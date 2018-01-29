Презентація унікального для України проекту "Книга-Мандрівка.Україна"

Презентація книги відбудеться 31-го січня, в середу, за адресою вул. Набережно-Лугова, 8, у творчому просторі IZONE (перший поверх). Початок – о 18:30.

Детальніше: https://www.facebook.com/events/1814691352167843/

На заході буде представлено проект національного масштабу, під час створення якого було залучено експертів з різних галузей і створено 30 карт українських міст і областей в авторських ілюстраціях — це 1200 надзвичайних відкриттів про Україну:

327 особистостей, що надихають

232 дива природи

224 історичні події

135 культурних феноменів

129 архітектурних шедеврів

78 визначних винаходів і відкриттів

75 економічних і промислових об’єктів

Перед початком презентації гостей пригостять аутентичними наливками «Останньої барикади» та запропонують зробити світлини у фотозоні.

Ведучою вечора буде Марічка Падалко (1+1, ТСН). У програмі — знайомство з проектом, інтелектуальна вікторина, автограф-сесії за участі авторів та зірок книжки, а також доброчинний аукціон. Також на презентації можна буде придбати книжку за спеціальною акційною ціною - 350 грн. Серед гостей презентації будуть журналісти, селебрітіз та відомі політики. Партнерами заходу виступають найбільший енергетичний холдинг України ДТЕК, Природна мінеральна вода «Моршинська» та ОККО. Пригощає Borisov Catering.

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