На Житомирщині через несправність печі четверо людей отруїлися чадним газом

13:27, 14 лютого 2018
Разное
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В Андрушівському районі четверо людей отруїлися чадним газом / dczn.zt.gov.ua

Про це УНІАН повідомили в управлінні цивільного захисту населення Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, сьогодні зранку до  Андрушівської районної лікарні з підозрою на отруєння чадним газом  госпіталізували чотирьох людей.

"Отруїлися чадним газом чоловік 1966 року народження, його 60-річна дружина, які наразі перебувають в реанімаційному відділенні лікарні. Стан подружжя  - стабільно тяжкий", - повідомляють в управлінні.

Ще двоє людей -  також чоловік і жінка - родичі  пенсіонерів, зараз перебувають в терапевтичному відділенні  цієї ж лікарні у стані середньої важкості. Усім постраждалим лікарні надають  допомогу.

"Ймовірна причина цієї  події – несправність пічного опалення. Фахівці встановлюють, як саме люди отруїлися цим небезпечним газом та що стало причиною його накопичення", -  сказано у повідомленні. 

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