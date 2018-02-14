На Житомирщині через несправність печі четверо людей отруїлися чадним газом

Ймовірна причина цієї події – несправність пічного опалення.

На Житомирщині в Андрушівському районі четверо людей отруїлися чадним газом.

Про це УНІАН повідомили в управлінні цивільного захисту населення Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, сьогодні зранку до Андрушівської районної лікарні з підозрою на отруєння чадним газом госпіталізували чотирьох людей.

"Отруїлися чадним газом чоловік 1966 року народження, його 60-річна дружина, які наразі перебувають в реанімаційному відділенні лікарні. Стан подружжя - стабільно тяжкий", - повідомляють в управлінні.

Ще двоє людей - також чоловік і жінка - родичі пенсіонерів, зараз перебувають в терапевтичному відділенні цієї ж лікарні у стані середньої важкості. Усім постраждалим лікарні надають допомогу.

"Ймовірна причина цієї події – несправність пічного опалення. Фахівці встановлюють, як саме люди отруїлися цим небезпечним газом та що стало причиною його накопичення", - сказано у повідомленні.