СБУ захопила 5 кг тротилу

У Запоріжжі при спробі збути партію тротилу затримано місцевого жителя.

Як повідомили УНІАН у керівництві УМВС України в Запорізькій області, операцію із затримання зловмисника, який намагався реалізувати близько 5 кг тротилу, провели днями співробітники Запорізького облуправління СБУ. Вони передали матеріал у міліцію, у підслідності якої перебуває порушення і слідство у кримінальних справах, пов`язаних з незаконним обігом зброї і вибухових речовин.

"На сьогодні Жовтневим РВВС м. Запоріжжя відносно торговця вибуховою речовиною порушено кримінальну справу за ст. 263 Кримінального кодексу України - "незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами". Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Ведеться слідство", - повідомив співрозмовник агентства.

За його словами, зараз правоохоронці намагаються встановити дійсне походження 13 шашок тротилу, виявлених у затриманого після захоплення співробітниками спецпідрозділу СБУ "Альфа". Сам затриманий стверджує, що придбав вибухівку у незнайомців, а вирішив продати з огляду на виникнення матеріальної скрути.