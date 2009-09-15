Аudi-100 виїхав на зустрічну смугу: четверо загиблих
12:41, 15 вересня 2009Разное
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На Волині внаслідок зіткнення легковиків загинуло четверо осіб
Київ. 15 вересня. УНІАН. На Волині внаслідок зіткнення легковиків загинуло четверо осіб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, вчора ввечері на автодорозі Ковель-Володимир-Волинський-Червоноград-Жовква водій автомобіля “Аudi-100”, рухаючись у напрямку м.Володимира-Волинського, з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем “Fiat Doblo”, що рухався в зустрічному напрямку.
Внаслідок ДТП обидва водії та двоє пасажирів автомобіля “Аudi” від отриманих травм загинули на місці події.
Причини ДТП встановлюються.
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