Аudi-100 виїхав на зустрічну смугу: четверо загиблих

На Волині внаслідок зіткнення легковиків загинуло четверо осіб

Київ. 15 вересня. УНІАН. На Волині внаслідок зіткнення легковиків загинуло четверо осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, вчора ввечері на автодорозі Ковель-Володимир-Волинський-Червоноград-Жовква водій автомобіля “Аudi-100”, рухаючись у напрямку м.Володимира-Волинського, з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем “Fiat Doblo”, що рухався в зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП обидва водії та двоє пасажирів автомобіля “Аudi” від отриманих травм загинули на місці події.

Причини ДТП встановлюються.