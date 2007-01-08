Творці South Park пророкують США революцію в 2012 році

Трей Паркер та Метт Стоун. Фото сайту animatedtv.about.com

Автори анімаційного серіалу South Park Трей Паркер і Метт Стоун на сторінках свого офіційного сайту відповіли на питання фанатів мультфільму. Відповідаючи, зокрема, на питання, хто займеться серіалом, коли Стоун і Паркер помруть, вони відповіли, що це буде абсолютно неважливо після революції, яка відбудеться в США в 2012 році.

Раніше деякі американські астрологи, зокрема Алан Міс, передбачили, що в 2008-2012 роках США чекають хвилювання і безлади, які можуть перерости в революцію, а згодом і призвести до розпаду країни. З цією датою узгоджується і стародавнє пророцтво – календар майя, який закінчується в 2012 році.

Відповідаючи на питання поклонників, Стоун і Паркер також повідомили, що новий сезон серіалу, одинадцятий, почнеться в березні цього року. Відвідувачі сайту також дізналися, що один з головних персонажів мультфільму - Кенні - ніколи не розбагатіє, що всі епізоди фільму зроблені за допомогою програми Maya і що покійний президент Іраку Саддам Хусейн ніколи не брав участь в озвученні South Park.

Лента.ру