Творці South Park пророкують США революцію в 2012 році
14:32, 08 січня 2007Разное
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На потім вони планів не складають...
|Трей Паркер та Метт Стоун. Фото сайту animatedtv.about.com
Раніше деякі американські астрологи, зокрема Алан Міс, передбачили, що в 2008-2012 роках США чекають хвилювання і безлади, які можуть перерости в революцію, а згодом і призвести до розпаду країни. З цією датою узгоджується і стародавнє пророцтво – календар майя, який закінчується в 2012 році.
Відповідаючи на питання поклонників, Стоун і Паркер також повідомили, що новий сезон серіалу, одинадцятий, почнеться в березні цього року. Відвідувачі сайту також дізналися, що один з головних персонажів мультфільму - Кенні - ніколи не розбагатіє, що всі епізоди фільму зроблені за допомогою програми Maya і що покійний президент Іраку Саддам Хусейн ніколи не брав участь в озвученні South Park.
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