Військові експерти обговорюють стан співпраці з Данією

Стан і перспективи розвитку співробітництва між Центром пошукових та аварійно-рятувальних робіт Військово-морських сил України (ЦПАРР ВМС ЗС України) та Школою підготовки водолазів Королівських ВМС Данії обговорено сьогодні у Севастополі в ході візиту делегації експертів флоту Данії на чолі з начальником напрямку військово-морського співробітництва командування Королівських ВМС Данії капітаном 1-го рангу Феліксом ЕББЕСТАДОМ.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-центрі командування українських ВМС.

За інформацією прес-центру, розглянуті, зокрема, питання індивідуальної та групової підготовки водолазних підрозділів, організації експлуатації та обслуговування водолазного обладнання, проведення водолазних і пошуково-рятувальних операцій.

Програмою візиту іноземних гостей передбачені брифінги щодо стану, перспектив та шляхів розвитку взаємної співпраці між Україною та Данією у питаннях підготовки водолазних спеціалістів, практичного досвіду участі Королівських ВМС Данії в антипіратській операції в Аденській затоці у 2008-2009 роках, огляд водолазної техніки, яка перебуває на озброєнні у ВМС України, обговорення порядку передачі українським військовим морякам водолазного обладнання «Інтерспіро» тощо. Також заплановано підписання спільного протоколу щодо подальшого розвитку двостороннього співробітництва у пошуково-рятувальній галузі.

Візит делегації данських експертів до ВМС України триватиме до 18 листопада.

Делегацію супроводжує аташе з питань оборони при Посольстві Королівства Данія в Україні підполковник Ове Бак ХАНСЕН.