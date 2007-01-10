Зниклих російських дайверів могли просто ”забути” в морі

Російських дайверів, які зникли в Червоному морі, капітан єгипетського катера міг кинути далеко від берега через шторм, що насувався, пише 10 січня газета "Газета".

За даними видання, яке посилається на Павла Юхвідіна - друга єдиного туриста, що врятувався, Владислава Лукьянченка – дайвери, коли піднялися на поверхню, не знайшли катера, на якому припливли до місця занурення.

Після цього троє росіян і голландський турист Міхаель ван Азендельфт з 7 ранку (моменту спливання) до 6 вечора самостійно пливли у бік берега. Проте пляжу дістався тільки Лукьянченко.

За словами представників єгипетської сторони, під час занурення туристів могло віднести від катера. Проте в Конфедерації підводної діяльності Росії розповіли, що можливий дрейф завжди враховується при зануреннях, а єгиптянин, що керував катером, швидше за все, кинув туристів і пішов до берега, злякавшись шторму, що наближався.

Через небажання єгиптян піднімати шум навколо цієї історії пошуки людей, зниклих увечері 6 січня, почалися лише опівдні 7 січня. Проте незабаром вони були припинені, оскільки єгиптяни визнали вартість пошукової операції надмірно високою.

Лента.ру